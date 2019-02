Muse tease le Simulation Theory Tour (et ça s'annonce spectaculaire)

Spectaculaire. C'est tout ce qui nous vient en tête lorsque l'on pense au Simulation Theory Tour qui se prépare. Muse, dont le dernier album est sorti en novembre dernier, se prépare donc à remonter sur scène pour défendre cet opus qui, inévitablement, fait le lien entre passé et futur. Et en parlant de futur, le trio a teasé ce que serait (en partie) le Simulation Theory Tour. Et à en juger par la scénographie que prépare le trio, il faudra s'attendre à du grand Muse. voyez plutôt :

On s'attend donc à voir un énorme Cyborg, posté sur scène. Gigantesque, majestueux... les qualificatifs ne manquent pas. Après les drones, Muse passe à la vitesse supérieure, proposant (une fois de plus) une scénographie impressionnante. Avant de poster cette photo, le groupe avait notamment partagé un teaser vidéo qui, là encore, nous laisse penser que la scène remplie de robots. Patience, la tournée de Muse débutera sa tournée le 22 février prochain aux Etats-Unis avant de débarquer en France au mois de juillet.