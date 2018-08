Muse tease la sortie de son prochain album en mode Harry Potter 

N'importe quel fan d'Harry Potter sait que le sorcier fêtait son anniversaire le 31 juillet dernier - et evidemment, à Londres, on n'est pas passé à côté. Et en bon anglais, Matt Bellamy non plus. Alors que tout le monde attend l'album de Muse avec impatience, le leader du trio de choc a publié hier sur Twitter une vidéo qui, clairement, attise notre curiosité autant qu'elle nous fait rire. On ne va pas se mentir, voir Matt Bellamy sur un balai magique, ça n'a pas de prix.

Approving final mixes of new albumhttps://t.co/MGDRmP5nJG pic.twitter.com/PvrilmGTNZ — muse (@muse) 1 août 2018

Ainsi, le groupe a accompagné cette vidéo (comique) d'une légende qui tease la sortie de l'opus (prévue en novembre) : "Approuver les mixes définitifs de l'album", peut-on lire. Alors qu'un nouveau single (Something Human) est d'ores et déjà disponible, les fans se demandent ce que réservera le disque. Il faut reconnaître que l'on est loin (très loin) de l'ère de Showbiz. Le nouvel album sera t-il un succès ? Il faudra faire preuve de patience pour le savoir !