Muse tease la sortie d'un nouveau clip.

Les choses se précisent du côté de chez Muse… Dernier album en date du trio, Drones est sorti il y a maintenant près de 2 ans. Après la fin de leur énorme tournée mondiale achevée en août 2016, Matt Bellamy, Dom Howard et Chris Wolstenholme s’étaient accordés quelques mois de vacances bien méritées. Mais le repos a visiblement été de courte durée puisqu’il y a quelques semaines, Muse était de retour en studio à Londres pour enregistrer de nouveaux titres. Le huitième album est actuellement en préparation et en attendant, il semble qu'une nouvelle chanson soit diffusée très bientôt ! En effet, le groupe vient de publier une vidéo particulièrement intrigante sur les réseaux sociaux...

Avec ce court teaser, difficile de savoir réellement ce que le trio nous prépare, mais ces quelques images ont suffi à mettre tous les fans en émoi. Pour l’instant, l’heure est aux spéculations mais il pourrait s'agir du clip de la nouvelle chanson de Muse, dont la sortie est prévue très bientôt. On a beau savoir que dans le monde de Muse le « soon » est souvent plus long que la moyenne, on imagine que cela ne devrait pas trop tarder. Sa sortie devrait coïncider avec le retour du groupe sur scène puisque dans quelques jours, Muse retrouvera le chemin des salles de concerts et se lancera dans une grande tournée américaine aux côtés de Thirty Seconds To Mars.