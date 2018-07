Muse : Something Human, un nouveau single dévoilé !

Ils sont de retour ! Il y a une semaine à peine, les plus grands fans de Muse pouvait découvrir (ou redécouvrir) le Drones World Tour sur grand écran. Eh bien visiblement, Muse semble décidé à revenir dans le paysage musical ! Aujourd'hui est sorti un nouveau single, Something Human - il succède donc à Dig Down et Thought Contagion, deux morceaux dévoilés au cours des mois précédents. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que Something Human prépare le terrain avant la sortie du prochain album du trio, prévue pour novembre prochain.

Comme toujours, Muse s'attaque aux sujets profonds. Après les dangers de la technologie explorés dans Drones, cette fois, ce sont les émotions humaines qui sont mises en avant et creusées en profondeur. Dans un monde où, justement, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont omniprésents (voire étouffants), Muse revient aux fondamentaux. Comme à leur habitude, Matt Bellamy et sa bande ont sorti un clip esthétique, qui s'inscrit dans un véritable univers. C'est cinématographique, coloré, beau. Muse a frappé sans prévenir et comme toujours, on est aussi ravis que surpris. Et ça fait du bien de les retrouver. Reste maintenant à savoir si les fans seront réceptifs à cette nouvelle tentative.