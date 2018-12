Muse : Simulation Theory en live pour la 1ere fois, medley metal… le récap’ du dernier concert (VIDEO)

En voilà un show auquel on aurait bien assisté ! Muse se produisait ce lundi 3 décembre à l’occasion d’un concert de charité au Royal Albert Hall à Londres et les Britanniques ont réservé quelques surprises à son audience. Ils ont non seulement joué pour la première fois en live un tas de chansons du dernier album de Muse Simulation Theory numéro 1 au bout de dix jours mais aussi proposé un medley metal incroyable de 15 minutes à son public. La setlist a démarré sur Algorithm (du nouvel opus donc) puis on a fait un saut dans le temps avec Showbiz de leur premier album éponyme. Break It To Me a dévoilé dans sa version live pour la première fois mais c’est surtout le medley metal particulièrement impressionnant qui a déchaîné la foule. Voyez par vous-même :

Ces 15 minutes intensives de metal reprennent des extraits de Stockholm Syndrome, Assassin, Reapers, The Handler, Dead Star, Micro Cuts, New Born et Ashamed. On ne sait pas pour vous mais nous on trouve le résultat plutôt efficace et on croise les doigts pour retrouver cette même prestation lors des concerts de Muse à venir à Paris, Bordeaux et Marseille en 2019 ! A noter également, Chris Wolstenholme, qui s’est marié le week end dernier, fêtait également son anniversaire ce lundi 3 décembre et la foule n’a pas manqué de lui chanter un “joyeux anniversaire” en bonne et due forme.