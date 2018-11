Muse : Simulation Theory, déjà numéro 1 !

Sorti il y a dix jours, le huitième album de Muse, nommé Simulation Theory, a conquit le cœur des fans. Avec ce dernier, défendu alors avec The Dark Side, Something Human ou encore Pressure -dont le live sur le plateau de Jimmy Fallon a été électrisant, le trio anglais atteint un record. Eh oui, Simulation Theory leur permet de décrocher la médaille du groupe ayant eu le plus d'albums classés numéro 1 dans les charts UK avec six opus, au compteur. Alors oui, ils ont bien failli se faire ravir la place par Olly Murs... mais toutefois. Produit par Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback and Timbaland, le nouvel album de Muse est une véritable pépite. Pas étonnant qu'il se classe sur la première marche du podium !

Rappel : Muse se produira au Stade de France pour deux dates exceptionnelles les 5 et 6 juillet 2019 ! La mise en vente des billets pour cette première est prévu pour jeudi à 10h. Quant à la seconde, eh bien, celle ci est déjà complète.