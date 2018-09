Muse : Simulation Theory, 3 choses à savoir avant la sortie de l'album tant attendu

On les attendaient et ils sont enfin de retour : Matt Bellamy et sa bande sont prêts à revenir dans les charts avec un nouvel album - un opus qui succèdera donc à Drones. Cette fois, le trio explore les relations humaines et toutes leurs facettes - une façon de nous pousser à nous intérroger, comme ce fut le cas avec les nouvelles technologies peintes dans Drones. Cet opus, Simulation Theory, est déjà porté par quelques singles efficaces (comme The Dark Side ou Something Human) mais il faudra tout de même patienter encore quelques semaines avant de l'avoir entre les mains. Tout de suite, trois choses à savoir sur cet opus.

Patience, Simulation Theory sortira dans les bacs le 9 novembre prochain et pour patienter, les fans peuvent déjà en admirer l'artwork. Le petit bonus, c'est que le tout a été imaginé et créé par Kyle Lamber (à qui l'on doit l'artwork de Stranger Things). C'est futuriste, c'est cinématographique et en plus, c'est beau. Bref, on est fan.

Muse avait déjà dévoilé la tracklist de l'album (on sait d'ailleurs que des morceaux déjà dévoilés comme Thought Contagion ou encore Dig Down) seront à retrouver sur Simulation Theory. La bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'une version deluxe proposera quelques raretés : Algorithm (Alternate Reality Version), The Dark Side (Alternate Reality Version), une version acoustique de Something Human mais aussi Dig Down en version Gospel. Notez que Simulation Theory sera également édité en vinyle.

Côté production, Muse a choisi le meilleur. On attend ainsi Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback ou encore l'immense Timbaland. Les fans de la première heure savent d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que Muse travaille avec Rich Costey puisqu'ils avaient déjà collaboré sur Absolution.

Patience, il ne reste que quelques semaines avant la sortie de Simulation Theory !