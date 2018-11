Muse sera en concert au stade de France en juillet 2019

C'est probablement la semaine la plus importante pour n'importe quel fan de Muse : le 9 novembre prochain, le groupe publiera Simulation Theory - album Ô combien attendu. De cet opus, on a déjà pu découvrir quelques extraits comme notamment Dig Down ou encore The Dark Side et Pressure. D'ici quelques jours, il sera finalement dans les bacs et justement, Muse a commencé à le défendre sur scène pas plus tard que le 4 novembre, lors des MTV EMA Awards 2018. La bonne nouvelle, c'est que cet album, ils vont le défendre sur notre territoire : préparez-vous, Muse sera en concert au Stade de France en juillet prochain.

Save the date : Matt Bellamy et sa bande investiront le stade français le 06 juillet 2019. Habitués du stade, les trois britanniques devraient livrer un show exceptionnel. Ajoutez à cela le simple fait que cette tournée devrait être la plus ambitieuse du groupe et vous obtenez la certitude que cette date sera inoubliable. En ce qui concerne les places, on vous invite à suivre de près le site officiel du groupe. Mais comme toujours, on vous conseille de vous tenir prêts : elles partiront vite.