Muse : Revivez l'intégralité de leur concert à la demande à la Cigale en vidéo !

Samedi 24 au soir, Muse réservait l'un des plus beaux cadeaux qui soient à leurs fans. Plutôt habitués aux salles immenses et aux stades, les anglais se sont produits sur la scène de la Cigale pour un concert intimiste. La salle compte à peine 1500 places, ce qui pour un groupe de l'ampleur de Muse correspond à une toute petite place. Un show réservé aux fans puisqu'il fallait être inscrit en tant que membre sur leur site internet pour espérer décrocher ses places. Impossible pour les petits malins habituels de spéculer sur les places du concert puisque celles ci étaient nominatives et l'accès ne se faisait que sur présentation d'une pièce d'identité. Un dispositif qui pouvait apparaître contraignant mais qui assurait ainsi que les vrais fans de Muse n'aient pas besoin de se ruiner pour accéder à ce concert exceptionnel. La bonne nouvelle c'est que le concert était retransmis en direct sur les réseaux sociaux et que vous pouvez d'ors et déjà le (re)découvrir en intégralité ci-dessous !

Le concert avait ceci de particulier qu'il s'agissait d'un concert à la demande, ce sont donc les membres du fan club de Muse qui ont voté sur le site pour leurs chansons préférées du groupe. La setlist était donc composée de leurs gros tubes (New Born, Supermassive Black Hole, Showbiz...) mais aussi de chansons plus confidentielles, que le groupe n'avait pas joué depuis très longtemps. Matt Bellamy s'est donc ainsi étonné de devoir jouer Eternally Missed, arrivée 6ème du classement des chansons les plus demandées par les fans et que le groupe n'avait pas joué depuis plus de 15 ans en live ! Promo oblige, l'ouverture du concert s'est faite sur Thought Contagion (interprété pour la première fois en live), que les spectateurs connaissent déjà par cœur dix jours après sa sortie. On a entendu en revanche quelques uns d'entre eux plaisanter sur le fait qu'ils étaient contents que le groupe ait fait l'impasse sur leur précédent single Dig Down, single visiblement beaucoup trop clivant pour les fans.

Les fans devaient également trancher lors de sondage entre telles ou telles chansons du groupe, dans le duel Fury vs Futurism, c'est la première qui l'a ainsi emporté, les fans ont aussi préféré Citizen Erased à Butterflies and Hurricane, et pour fermer le concert c'est Stockholm Syndrom qui a été choisi de peu (51%) à la place de Knights of Cydonia. Après leur concert XXL à la Tour Eiffel en juin 2016, Muse prouve qu'ils sont les rois du live quelque soit la scène sur laquelle ils se produisent. Déployant leur énergie électrique partout où ils passent. On attend de pied ferme leur retour scénique avec un nouvel album, mais le groupe a déjà prévenu qu'il faudra être très patient et que celui ci ne serait pas dévoilé avant la fin 2018 voir début 2019 ! C'est pas grave, en attendant, on se remate cette excellent live à la demande à la Cigale !