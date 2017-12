Muse révèle le nom et la date de sortie de son prochain single

Muse de retour bientôt ? Ce n’est plus qu’une question de semaines ! Le trio britannique était ce week-end à Los Angeles pour le concert KROQ Almost Acoustic Christmas, aux côtés notamment de 30 Seconds To Mars et The Killers. Interviewé en coulisses par l’animateur américain Ted Stryker, Matt, Dom et Chris ont fait de nombreuses révélations sur les projets futurs du groupe ! Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre très longtemps avant de pouvoir écouter un nouveau morceau : « On est en train de travailler sur une nouvelle chanson en ce moment, a révélé Matt Bellamy. Ça s’appelle "Thought Contagion" [à priori, avec la prononciation de Bellamy, on n'est jamais sûrs de rien!] et ça sortira au début de l’année, en janvier ou février. C’est une super chanson, du rock lourd ! »

Voilà qui devrait rassurer un peu les fans de Muse, certains n’ayant pas été franchement convaincus par le dernier single en date, « Dig Down ». Il y a quelques semaines déjà, le groupe avait partagé des clichés pris en studio afin de montrer qu’il s’était bel et bien remis au travail. Selon le chanteur, d’autres morceaux devraient donc suivre dans les prochains mois et Muse envisage de publier son huitième album d’ici un an. « Je pense que l’année prochaine nous ferons deux ou trois autres chansons comme ça, et ensuite l’album sortira un peu plus tard l’année prochaine ou début 2019. » D’ici là, on espère retrouver le groupe sur scène lors quelques festivals français cet été…