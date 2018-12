Muse reprend un tube des années 80, et c'est énorme !

Muse a fait son grand retour cette année avec la sortie de son huitième album studio Simulation Theory et a semblerait-il conquis le coeur des fans (et des charts apparemment), puisque le dernier opus du groupe de Matthew Bellamy s’est classé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni au bout de dix jours seulement ! Il faut dire que le disque est une véritable pépite, avec certains morceaux particulièrement entrainants et une tracklist très audacieuse. Qui dit nouvel album, dit évidemment promotion ! Les Anglais étaient de passage sur le plateau de Taratata au mois de septembre dernier pour jouer quelques titres de Simulation Theory mais aussi pour une prestation tout simplement énorme de Hungry Like The Wolf, le tube de Duran Duran des années 80. À écouter ci-dessous :

Cette reprise de Hungry Like The Wolf, le morceau sorti initialement en 1982, est très réussie et énergique, elle s’inscrit tout à fait dans la lignée rétro du dernier album de Muse notamment celle du single Pressure. On imagine que le choix de reprendre cette chanson n’a pas uniquement été fait selon les goûts musicaux du groupe… Matthew Bellamy, Dominic Howard et Christopher Wolstenholme seront par ailleurs en live en France les 5 et 6 juillet 2019 au Stade de France à Paris, le 9 juillet 2019 au Velodrome à Marseille et le 16 juillet 2019 au Stade Matmut Atlantique A à Bordeaux. En attendant de retrouver ces concerts qui s’annoncent inoubliables, testez donc vos connaissances sur Muse avec notre test sur le trio britannique !