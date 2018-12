Muse, Queen, Adele... les news musique de la semaine !

Comme chaque semaine, VirginRadio.fr revient avec vous sur les news qui ont marqué l'actualité musicale. D'abord, sachez que Queen et Adam Lambert devraient reprendre la route. Le succès de Bohemian Rhapsody a ravivé l'engouement autour de Queen et même si la petite reformation ne passera probablement pas par la France, on se permet de rêver. Aussi, sachez que pour marquer cette fin d'année, Spotify a publié son top 20 des artistes les plus streamés.

Adam Lambert et Queen repartent en tournée

Dans un autre registre, sachez que Muse a surpris tout le monde en reprenant un hit des années 80 et, ce n'est pas la seule cover qui a fait sensation puisque Ermania, candidate à The Voice Kids, a littéralement soufflé l'assemblée avec sa cover de All I Ask (Adele).

La cover d'Adele à ne pas manquer

Enfin, on termine avec Indochine et Ariana grande. Leur point commun ? A l'heure actuelle, tout le monde s'interroge sur leurs albums respectifs : pendant que certains misent sur un disque prévu en 2021 pour Indochine, Ariana grande, elle, s'est confiée au média Billboard.

Ariana Grande pour Billboard

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !