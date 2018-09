Muse : Pressure, le clip spectaculaire dévoilé (VIDEO)

2019 sera l'année de Muse. Le groupe prépare activement son retour : Simulation Théory est attendu pour le 9 novembre prochain et pour l'heure, les fans ont pu découvrir quelques titres (Dig Down, The Dark Side ou encore Something Human). Mais ce n'est pas tout ! Le trio britannique a également annoncé une date exceptionnelle au Stade de France l'année prochaine. Bref, tout va bien pour Muse. Et justement, pour achever de préparer le terrain, le groupe a dévoilé un nouveau clip, celui de Pressure.

Sur Pressure, Muse nous offrent ce qu'ils savent de mieux avec des riffs de guitare maîtrisés. Mais, ce n'est pas tout ! Ils flirtent également avec la pop - de quoi séduire encore plus de fans. Côté clip, on a droit à une explosion de fun. Oubliez l'ambiance oppressante qui régnait dans les clips issus de Drones. Cette fois, Muse s'éclate et lâche les vannes dans un bal de promo. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'... "une expérience malencontreuse donne naissance à des créatures ignobles qui se mettent à dévorer les élèves". Côté inspiration, difficile de passer à côté de GhostBusters, par exemple.

Clip réussi et single catchy, Muse a tout bon !