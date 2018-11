Muse : Pressure, en live sur le plateau de Jimmy Fallon ! 

Muse sortait le 9 novembre dernier leur album Simulation Theory -dont on a eu plaisir à faire la review, et pour continuer de défendre ce dernier, ils ont choisi d'interpréter leur titre Pressure, en live, sur le plateau de Jimmy Fallon. La performance est à l'image du groupe. Énergique, puissante et électrisante. Du gros son comme on les aime ! Pressure est sans doute l'un des morceaux phares de l'album et ce dernier a contribué, au même titre que The Dark Side ou Something Human, a teaser l'album, cet été.

Pour porter Simulation Theory sur scène et le défendre comme il se doit -même si en soit, il n'en ont pas besoin, Muse passera notamment par la capitale et offrira un show que les membres du groupe annoncent comme étant le plus ambitieux jusqu'à présent. Pour s'en rendre compte, rendez vous le 6 juillet 2019 au Stade de France !