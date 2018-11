Muse passera par Marseille et Bordeaux (en plus de Paris)

Soyez prêts ! En Juillet prochain, Muse passera par le Stade de France pour un concert qui s'annonce incroyable. Pour rappel, Matt Bellamy et sa bande viendront défendre leur dernier album (dont la sortie est prévue pour le 9 novembre prochain) : Simulation Theory devrait s'imposer dans les charts dès le jour de sa sortie et ce, grâce à des morceaux tels que Pressure, Dig Down ou encore The Dark Side. La bonne nouvelle si vous paniquez déjà à l'idée de ne pas avoir de place, c'est que Muse s'offrira trois dates en France : en plus du Stade de france, ils joueront à Marseille mais aussi à Bordeaux.

Le 6 juillet donc, Muse sera à Paris. Mais le 9, ce sera direction Marseille pour une concert incroyable prévu au Orange Vélodrome. Aussi, si vous vivez à proximité de Bordeaux, vous pourrez aller les applaudir au Matmut Atlantique le 16 juillet. En ce qui concerne l'obtention des places, on vous laisse consulter le site officiel du groupe. Et encore une fois, on le répète : soyez prêts, les places partiront vite !