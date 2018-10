Muse : Matthew Bellamy se confie sur ses ambitions après la sortie de Simulation Theory...

Alors que la sortie de leur prochain album, Simulation Theory, le 9 novembre prochain, défendu depuis cet été notamment avec les titres Somethings Human, The Dark Side et Pressure, approche, les gars semblent fin prêts à conquérir les charts et les salles. A l'occasion d'une interview pour The Times, le leader du groupe, Matthew Bellamy s'est confié sur les ambitions qui pourraient suivre cette sortie, tant attendue par les fans.

Si l'on en croit le frontman du groupe, Muse ne compte pas revoir ses ambitions à la baisse et à dire vrai, c'est tant mieux pour les fans. En effet, Matthew Bellamy ne cache pas son envie de faire un petit tour du côté des Pyramides d'Egypte le temps d'un show que l'on saura, exceptionnel. Il souligne également l'aspect "politique", subtilement évoqué dans l'album et le parti qu'ils ont pris de se désengager.

"Lorsque vous regardez les news, vous voyez des gens se disputer tout le temps et on fini par éteindre. Les gens cessent de s’engager parce que c’est désagréable. L’une des déclarations politiques de l’album est le fait que vouloir se désengager du débat devient plus attrayant que de s’engager dans un débat." explique-t-il.

Eh bien, on hâte d'entendre ce que l'album réserve. Les aficionados de Muse en ont déjà une petite idée puisque pour promouvoir la sortie, les garçons ont dévoilés cinq singles d'envergures qui donne le ton. Et qui sait, peut être finiront-ils au sommet d'une pyramide ! Rappelons que Muse ont prévu d'entamer une tournée mondiale en 2019 et qu'ils passeront par la capitale à l'AccorHotel Arena (date encore inconnue).