Lorsque Matt Bellamy, chanteur de Muse, et Miles Kane, moitié de The Last Shadow Puppets, s’unissent pour reprendre les plus célèbres chansons des Fab Four, ça donne forcément lieu à une scène inédite. Le temps d’une soirée, les deux rockeurs ont joint leurs forces pour former un supergroup ! Alors qu’ils célébraient l’anniversaire d’un ami commun dans un bar de Los Angeles, Miles Kane s’est glissé derrière le micro tandis que Matt Bellamy l’a accompagné à la basse. Ensemble, ils ont revisité Please Please Me, extrait de l’album du même nom paru en 1963, ainsi que Twist and Shout et I Saw Her Standing There. Heureusement pour nous, les invités présents ont eu la bonne idée de partager quelques vidéos de ce moment, qu’on vous laisse découvrir juste en dessous (à faire défiler).

SUPERGROUP @mileskane @mattbellamy @goldensymbols @jdw1 #jamiedavis40th Une publication partagée par David Adcock (@david.adcock) le 28 Sept. 2017 à 23h23 PDT

Top night. Newfound respect for macca's bass playing. Happy B'day Jamie. We are @drpeppersjadedheartsclubband Une publication partagée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 29 Sept. 2017 à 14h04 PDT

How cool is that ? On ne sait pas vous, mais en ce qui nous concerne, on aurait bien aimé pouvoir assister à ce spectacle dans l’intimité d’un bar avec une bonne bière à la main… Pendant que Miles Kane fait la fête avec Matt Bellamy, son complice Alex Turner s’est remis au travail avec Arctic Monkeys, dont le nouvel album doit sortir en 2018. De son côté, le leader de Muse vient d’achever une longue série de dates aux Etats-Unis après avoir fait monter Brian Johnson sur scène lors d’un concert mémorable cet été. Le trio profite actuellement de quelques semaines de vacances avant la reprise de la tournée au mois de novembre.