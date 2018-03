Matt Bellamy (Muse) et Graham Coxon (Blur) se réunissent pour la bonne cause

Avis à tous les fans des Beatles, de Muse et de Blur (oui, fait beaucoup) ! Matt Bellamy et Graham Coxon (respectivement connus pour leurs groupes Muse et Blur, donc) vont se produire au Royal Albert Hall (à Londres) le 22 mars prochain. Les deux musiciens vont interpréter quelques titres des Beatles pour la bonne cause. L'idée est de rejoindre Roger Daltrey (The Who) lors d'une série de concerts caritatifs (les Teenage Cancer Trust Shows) destinés à soutenir la recherche contre le cancer.

Parce que la série de concerts qui accompagne le Teenage Cancer Trust fête cette année ses 18 ans, d'autres groupes comme Kasabian ou The Courteeners ont volontiers accepté de participer. L'an passé, c'était Noel Gallagher qui se produisait sur scène. Matt Bellamy et Graham Coxon, eux, (re)formeront le Dr Pepper’s Jaded Hearts Club Band, un "super groupe" qui reprendra les plus grands titres des Beatles. "Je suis vraiment heureux d'acceuillir Matt Bellamy qui me rejoindra au Royal Albert Hall le 22 mars. Matt reformera le Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band avec, en prime, Graham Coxon pour reprendre des classiques signés The Beatles. C'est leur premier show en UK et on va bien s'amuser", a expliqué Roger Daltrey.

Et avant de voir le résultat en live, on peut toujours se repasser en boucle le dernier single de Muse !