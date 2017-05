On attendait leur retour avec impatience ! Après quelques mois d’absence, Muse a publié la semaine dernière un nouveau single, prémices du prochain album. Seulement voilà, ce nouveau titre intitulé « Dig Down » a suscité le débat parmi les fans, qui sont loin d’être unanimement convaincus. Certains reprochent à Muse son manque d’originalité (le morceau est assez similaire à « Madness »), pendant que d’autres se disent déçus de ce virage pop-électro. Alors pour les fans de la première heure qui commencent sérieusement à regretter les gros riffs de guitares, voilà une nouvelle qui devrait particulièrement vous faire plaisir : Muse publiera très bientôt une réédition de ses deux premiers albums, « Showbiz » (1999) et « Origin of Symmetry » (2001). Ce coffret intitulé « Origin of Muse » contiendra en plus des chansons inédites enregistrées au début de la carrière du groupe, ainsi que des vidéos d’archives.

Yeah. First two albums plus early demos and rare stuff etc. A kind of autobiography of music. https://t.co/gFat2ZtKvJ — Matt Bellamy (@MattBellamy) May 22, 2017

I prefer the term 'terrible early demos' not songs haha. A few https://t.co/FNfiI8txaf — Matt Bellamy (@MattBellamy) May 22, 2017

Matthew Bellamy a lui-même confirmé la nouvelle sur Twitter hier, après avoir déjà évoqué le projet en interview il y a quelques jours. « Nous allons faire une sorte de réédition de nos deux premiers albums. L’idée est de raconter l’histoire du groupe, on va appeler cela « Origin of Muse ». Ce ne sera pas notre autobiographie, mais une autobiographie musicale, pour expliquer comment nous en sommes arrivés là, » a expliqué le chanteur à KROQ, tout en précisant que la sortie était prévue « à l’automne ». En ce qui concerne le nouvel album de Muse, difficile de savoir à quoi s’attendre. Le trio a expliqué que les prochains morceaux seraient relativement différents et sortiraient d’ailleurs indépendamment les uns des autres, du moins dans un premier temps. Pour l’heure, Muse est actuellement en pleine tournée américaine avec Thirty Seconds To Mars et se produira ensuite au Reading & Leeds Festival (Angleterre) au mois d’août.