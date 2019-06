Muse : Le groupe annonce de nouvelles dates pour sa tournée britannique

Alors que Muse vient à peine de terminer une tournée des stades, le groupe s'est empressé d'annoncer trois nouvelles dates pour la fin de l'année. En effet, Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme ont révélé aujourd’hui qu’ils joueraient à l’O2 Arena de Londres les 14 et 15 septembre prochain et à la Birmingham Arena le 17 septembre. Pour ce qui est de la vente des tickets, celle-ci s'ouvrira ce vendredi 14 juin, quelques jours seulement après celle des pré-ventes du fan club.

Avant son trio de spectacles en Angleterre, Muse a programmé cet été une série de dates dans toute l'Europe afin de promouvoir son album sorti en 2018, Simulation Theory. Ils se rendront ensuite en Amérique du Sud pour d’autres spectacles en octobre.

Un planning très chargé qui devrait en ravir plus d'un...