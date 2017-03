Muse, Justice et The XX réunis à l'affiche d'un même festival

Le Lollapalooza Chicago vient de dévoiler son line up et celui-ci est tout simplement époustouflant ! Du 3 au 6 août 2017, c'est la crème de la crème de la musique mondiale. Les quatre headlines du festival sont Muse ( 3 août), The Killers ( 4 août), Chance The Rapper, (5 août) et Arcade Fire (6 août). Le reste de la programmation est à l'avenant avec le jeudi soir : Lorde, Liam Gallagher, notre Jain nationale, le vendredi soir : Blink-182, DJ Snake, Kaleo, Mura Masa, The Lemon Twigs, le samedi soir : The XX, ALT-J, Glass Animals, Banks, Zara Larsson et le dimanche soir : Justice, The Shins , Tove Lo, Milky Chance, London Grammar, Rag'n'Bone Man, Charli XCX, Sofi Tukker pour ne citer qu'eux !

The 2017 #Lolla Lineup is here! 1-Day Tickets go on sale at 10am CT TODAY. View the full Lineup by Day here: https://t.co/PtXlaw7fBU pic.twitter.com/vBBOT5nete — Lollapalooza (@lollapalooza) 22 mars 2017

Les pass 4 jours ont été mis en vente la veille de la révélation du line up, des places sold out en quelques minutes. Il ne reste donc plus que les tickets par jour vendu pour la modique somme de 120$ ! Si vous ruinez en prenant vos billets pour le Lollapalooza Chicago n'est pas une option, vous pouvez vous consoler avec le Lollapalooza Paris qui réuni The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, London Grammar, LP, DJ Snake, Martin Solveig, The Roots, IAm, Pixies et bien d'autres encore ! Pass 2 jours et Pass 1 jours sont toujours en vente.