Muse, Julien Doré, Katy Perry... les meilleurs clips du mois de mai 2017

En mai fait ce qu'il te plait mais surtout de beaux clips ! On a vu déferler sur YouTube des dizaines et des dizaines de vidéos musicales ces dernières semaines. On a vu du bon, du moins bon et du décevant mais restons positifs, on vous propose de découvrir tous nos clips préférés de ce mois de mai 2017. On commence avec Julien Doré et le clip de Coco Câline. Un clip qui est en fait une lyrics vidéo, où un panda géant en peluche tout mignon danse au milieu d'un photoshoot paradisiaque. Simple, efficace et surtout terriblement entraînant !

Katy Perry - Bon Appétit feat Migos

Quoi que l'on pense des nouvelles chansons de Katy Perry, une chose est sûre quand il s'agit de ses propres clips vidéos, l'artiste se donne toujours à fond. Bon Appétit ne fait pas exception à la règle et Katy Perry n'hésite pas y passer, littéralement, à la casserole !

Harry Styles - Sign Of The Times

Tout était très attendu avec Harry Styles : son premier album solo, son premier single solo et son premier clip en solo ! En apparence l'ex One Direction joue la sobriété avec un album de rock très inspiré par les 70's/80's, et c'est la même chose pour le clip de Sign Of The Times. Tout juste s'autorise-t-il à s'envoler dans les airs !

Ed Sheeran - Galway Girl

Au programme de Galway Girl : caméra écliptique, l'actrice irlandaise Saoirse Ronan pour jouer l’héroïne du clip, un (vrai) tatouage raté à cause d'une faute d'orthographe sans oublier l'ambiance incomparable des bars de Galway !

Lana Del Rey - Lust for Life feat The Weeknd

Pour leur premier clip ensemble Lana Del Rey et The Weeknd ne nous ont pas déçu. La touche vintage chère à la chanteuse est bien évidemment présente et nos deux amants (en chanson) se retrouvent pour une séquence très romantique en haut des lettres d'Hollywood.

Muse - Dig Down

Les fans ont accueilli le retour de Muse avec un enthousiasme modéré, mais côté clip on a été complètement convaincu par Dig Down ! Un clip un peu gore, un peu sombre et mettant en scène une héroïne badass, on prend et plutôt deux fois qu'une !

Milky Chance - Blossom

Très belle vidéo que celle de Blossom de Milky Chance, les allemands s'y opposent dans une lutte sans violence mais qui semble les bouleverser ! Une floraison pour le moins original mais surtout très réussie.

Imagine Dragons - Thunder

Le dernier clip en date d'Imagine Dragons est très impressionnant, très riche en trouvailles visuelles celui-ci a été réalisé par Joseph Kahn à qui l'on doit de nombreux clips de ... Taylor Swift ! Tournée en noir et blanc, la vidéo de Thunder joue sur la géométrie et les bizarreries : on adore !