Muse, Imagine Dragons, Eddy De Pretto... les sorties albums du mois de novembre ! 

L'heure est aux sorties albums du mois et pour le coup, ces dernières seront assez -voire complètement, masculines ! Histoire de nous réchauffer un peu les oreilles, Muse, Amir, Imagine Dragons, The Good, The Bad & The Queen, Eddy De Pretto ont choisi le mois de novembre pour proposer leurs nouveaux opus ! Et on ne boue pas ce plaisir, on doit dire. C'est parti !

L'album tant attendue des fans du groupe sortira le 9 novembre. Simulation Theory a été jusqu'ici illustré -entre autres, par Something Humain et The Dark Side et s'annonce grandiose. Si l'on en croit Muse, la tournée mondiale qui défendra ce nouvel opus constituera l'une des plus ambitieuses jamais connue. Eh bien, on a hâte de voir ! Pour les fans parisiens et proches banlieues, sachez qu'ils seront de passage dans la capitale pour un show d'envergure au Stade de France le 6 juillet prochain.

Amir mise sur une réédition de son album Addictions pour faire passer l'automne en douceur. Celui qui berce nos oreilles depuis quelques temps avec son titre Longtemps prévoit de nous régaler de 14 titres inédits. Comme le dit si bien Amir, on pourrait presque croire à un nouvel album, tiens... La réédition sortira le 9 novembre !

Imagine Dragons débarqueront en force avec leur quatrième album, Origins. Le successeur de Evolve assure sa venue prochaine avec les titres Natural, dévoilé cet été et Machine, il y a quelques jours seulement. Les rois des charts devraient donc donner suite au succès de leur troisième album, qui ont doit admettre s'est avéré être une véritable claque. Le rendez-vous est pris pour le 9 novembre, également !

Damon Albarn est sur tous les fronts et après avoir évoqué une pause éventuelle d'une décennie pour Gorillaz, c'est avec son nouveau projet The Good, The Bad & The Queen qu'il compte bien nous divertir. Prévue pour le 16 novembre, la sortie de l'album est sans l'une des plus attendues outre-Manche.

Tout comme son camarade Amir, Eddy De Pretto mise également sur une réédition de son premier album, Culte. Pour l'occasion, la nouvelle sensation de la scène française renomme l'album en Cure et offrira à ses fans quatre morceaux inédits dont Random qui tourne actuellement sur les ondes. Sortie le 9 novembre !