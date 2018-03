Si vous suivez l'actu de Muse ,alors vous savez que le 22 mars prochain, Matt Bellamy et Graham Coxon (Blur) vont se retoruver pour la bonne cause à Londres. L'idée est de jouer des morceaux cultes des Bealtes dans le cadre des Teenage Cancer Trust Shows. Pour l'occasion, Matt Bellamy reformera même son groupe, le Dr Pepper’s Jaded Hearts Club Band. Bonne nouvelle pour les plus impatients : il y a quelques jours, à Austin (Texas), Matt Bellemy a interprété des titres comme Help, She Loves You encore Money (That's What I Want). Et comme on est du genre cool, on a quelques vidéos (merci, Twitter).

Help! pic.twitter.com/1EnwazJKcx — Џ Muse News Џ (@ClubMuser) 17 mars 2018

She Loves You pic.twitter.com/c08We1cMZO — Џ Muse News Џ (@ClubMuser) 17 mars 2018

Money (That's What I Want) pic.twitter.com/wkxLHpzVo8 — Џ Muse News Џ (@ClubMuser) 17 mars 2018

I Feel Fine pic.twitter.com/7aVsTSy7zH — Џ Muse News Џ (@ClubMuser) 17 mars 2018

En attendant de retrouver Muse avec un nouvel album (patience, ce n'est pas pour demain), il nous restera au moins quelques reprises des Beatles. Aussi, difficile de ne pas mentionnet Though Contagion, le dernier single du trio !