Muse & Brian Johnson ( AC/DC) : Back To Black, la vidéo officielle dévoilée

En attendant un prochain single éventuel, les fans de Muse ont de quoi patienter tranquillement. Vous vous en souvenez peut-être, cet été, Muse s'est produit dans quelques festivals - dont le Reading Festival en Angleterre. Et pour surprendre les festivaliers, le trio n'y est pas allé de main morte : sur scène, Muse a été rejoint par Brian Johnson (d'AC/DC, rien que ça) pour mieux jouer Back To Black. Evidemment, une vidéo de l'évènement avait fait le tour de la toile. mais bonne nouvelle, le groupe a sorti une version officielle de ce featuring parfait.

Muse et AC/DC sur scène, c'est un peu comme avoir deux cadeaux avant Noël. On ne sait pas qui de Brian Johnson, de Matt Bellamy ou du public s'amuse le plus mais visiblement, la performance a fait son effet. Ce n'est pas grand chose mais en attendant de savoir si, oui ou non, Muse sera de retour avec un nouvel album, c'est toujours ça de pris !