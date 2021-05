Muse et Billie Eilish annoncent leur venue en France, Pink prend la défense de Britney Spears et Maroon 5 dévoile la tracklist de Jordi... Toutes les news musique !

C'est le documentaire dont le tout monde parle depuis quelques mois : Framing Britney Spears. Produit par le très sérieux journal New York Times et diffusé sur Amazon Prime en France, ce projet qui a fait beaucoup de bruit tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille. Mais pas que. En effet, il met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue mondialement célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. On y découvre les conséquences d'une sexualisation et d'une objetisation exagérées de la femme sur la vie de cette artiste fragile et mal entourée. Des années de déchéances et de scandales étalées sur la place publique qui l'ont mené, en 2008, à être placée sous la tutelle de son père et à perdre, en partie, la garde de ses deux enfants au profit de son ex-mari.

Si depuis la diffusion, Justin Timberlake s'est excusé quant à la manière dont il a géré sa rupture avec Britney Spears au début des années 2000, plusieurs célébrités ont souhaité montré publiquement leur soutien à Britney Spears. C'est notamment le cas de Pink qui a témoigné tout son amour et son respect pour son acolyte lors de son passage dans Watch What Happens Live d'Andy Cohen. "J'adore Britney mais le truc avec nous autres spectateurs, c'est que personne ne sait ce qu'il se passe. Nous ne sommes pas sur place. Et j'aurais aimé l'être, je pense qu'on aurait tous aimé, parce qu'on ressent ce fort sentiment de protection envers elle pour la simple et bonne raison que c'est un ange. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est incroyablement adorable et je veux qu'elle soit heureuse" précise celle qui cartonne actuellement avec son titre Cover Me in Sunshine. Des paroles émouvantes de la part de la star qui a même montré quelques remords face à son inaction de l'époque : "Je me sens triste qu'à l'époque, lorsque ça a commencé, je ne savais pas. Je suis une personne forte, j'aurais pu lui tendre la main. J'aurais pu, je ne sais pas, faire plus".

Retrouverons-nous les concerts et les festivals tels que nous les connaissons ? Nous l'espérons. Alors que les festivals semblent se remettre sur pieds, quelques artistes annoncent leurs tournées mondiales pour l'année 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que Muse en fait partie - ou presque : Matt Bellamy et sa bande viennent de confirmer leur présence aux Eurockéennes de Belfort l'année prochaine.

Ainsi, Muse sera sur la scène des Eurocks le 3 juillet 2022 - notez que les billets achetée pour juillet 2021 seront valables l'année suivante. Les festivaliers recevront leurs nouveaux billets en décembre prochain. Cependant, ceux qui ne souhaiteront pas se rendre sur le site ne 2022 auront jusqu'au 29 mai pour se faire rembourser.

C'est officiel, Billie Eilish repart en tournée ! Après une pause de plusieurs mois sous fond de crise sanitaire, la chanteuse américaine qui avait cartonné dans le monde entier avec son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? est bel et bien de retour. Portée par l'engouement autour de la sortie de Your Power, son dernier titre, la superstar devrait dévoiler son deuxième opus, intitulé Happier Than Ever, le 31 juillet prochain. Autant dire que l'excitation est à son comble du côté de sa communauté. Un retour qui s'annonce déjà triomphal pour cette enfant prodige dont la prochaine tournée vient également d'être annoncée officiellement sur les réseaux sociaux.

En effet, comme le précise un visuel publié sur Facebook (voir ci-dessous), Billie Eilish débutera une immense tournée à travers les Etats-Unis et le Canada dès le mois de février 2022. La jeune chanteuse passera notamment par Los Angeles, New York, Toronto, Denver ou encore Chicago. S'en suivra une courte pause au mois de mai puis elle renchaînera avec une quinzaine de dates à travers toute l'Europe, où elle jouit également d'une importante notoriété. Sur place, l'interprète de Bad Guy passera par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et, bien évidement, la France. En effet, cette dernière devrait être de passage à Paris le 22 juin 2022 à l’AccorHotels Arena. Un rendez-vous qui devrait attirer un grand nombre de fans de la chanteuse dans l'Hexagone.

Il y a quelques semaines, Maroon 5 faisait son grand retour dans les charts avec un nouveau single - Beautiful Mistakes. Evidemment, ce morceau était annonciateur d'un chapitre flambant neuf dans la carrière de la formation américaine : Jordi, nouvel album signé Maroon 5 sera ainsi publié le 11 juin prochain. Et pour patienter d'ici là, Adam Levine et sa bande en ont partagé la setlist. Voyez plutôt :

Au total, les fans pourront découvrir près de 12 morceaux (14, si l'on compte la version deluxe). Beautiful Mistakes est en tête de liste mais, notez que Maroon 5 s'est offert quelques collaborations prestigieuses : Black Bear, Stevie Nicks, Juice Wrld ou encore HER se joindront ainsi à Megan Thee Stallion (qui signe déjà le premier single avec le groupe).

Côté cover, le groupe opte pour un artwork coloré - qui n'est pas sans rappeler celui de Overexpoded, en version plus épurée. Il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir le nouvel opus de Maroon 5 mais, d'ici là, nous pourrons toujours écouter Beautiful Mistakes en boucle !