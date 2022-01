Muse est de retour avec le titre Won't Stand Down et son clip délirant (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Matt Bellamy, le célèbre leader de Muse, dévoilait intentionnellement un extrait de son prochain titre lors d'un live sur Instagram. Si les quelques secondes du son avait aussitôt affolé les millions de fans du groupe, qu'allait-il en être du titre en intégralité ? Pour le découvrir, il suffit de se rendre sur YouTube où le clip totalement délirant de Won't Stand Down, le nouveau morceau du trio, vient d'être dévoilé et cumule, àl'heure où nous publions, près de 10 000 vues. "Quel chef-d'œuvre" commente l'un des internautes. "Cette chanson est parfaite" ajoute un autre qui précise que le groupe a grandement "évolué". Il faut dire que depuis Simulation Theory, paru en 2018, le groupe s'était fait plutôt discret sur la scène musical. Un temps bel et bien révolu grâce à la sortie de cet hymne au désordre ordonné, premier extrait de leur neuvième album.

Dans ce nouveau titre, intitulé Won't Stand Down, que l'on peut traduire par "Ne vous laissez pas abattre", Matt Bellamy y interprète des mots forts qui se concentrent "sur la façon de résister aux bourreaux, que ce soit dans la cour de récréation, au travail ou ailleurs". Fortement porté par de puissantes guitares, ce son a été produit par le groupe lui-même. Une sorte de retour aux sources pour le trio dont les ventes du dernier album, moins dans la veine de leurs premières années, avaient légèrement déçu. Avec Won't Stand Down, le groupe de rock britannique espère bien faire un bon dans le passé tout en offrant un son novateur et inédit à ses fans. Pour ce qui est du clip, c'est à Jared Hogan que les artistes ont donné carte blanche. Tournée en Ukraine, le projet nous transpose dans un univers délirant où "On y voit un personnage étrange et fragile qui siphonne l'énergie collective d'une armée sombre pour la transmuer en entité augmentée". On vous laisse juger par vous-même !

