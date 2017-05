Après le triomphe de leur dernier album, les britanniques sont enfin de retour sur la scène rock. S'ils ont pris un peu de vacances après leur tournée mondiale effrénée, Matt Bellamy, Dom Howard et Chris Wolstenholme n'ont pas chômé pour autant ! En fait, ce temps libre leur a surtout permis de peaufiner leur nouvelle musique. Pour la défendre, ils ont choisi Dig Down, un single qui devrait avoir le même impact qu'ont pu avoir Dead Inside ou Psycho sur leur fidèle fanbase. La sortie de cette nouvelle chanson tant attendue est prévue pour ce jeudi 18 mai et comme Muse n'est pas du genre à faire les choses à moitié, ils ont choisi de vous la faire découvrir sur Virgin Radio. A 16h, Chris Wolstenholme a pris le temps d'évoquer ce nouveau titre au micro de Morgan.

Alors que le monde s'apprête à découvrir Dig Down, il ne se dit pas nerveux - au contraire : "On a produit beaucoup de singles. Quand tu es artiste, tu fais la musique que tu as envie de faire et tu fais du mieux que tu peux", explique t-il.

Ce titre qui nous rappelle Madness est donc le début d'une nouvelle ère pour le trio. Leur objectif ? "Essayer de comprendre l'industrie musicale." Comme le souligne Chris, notre rapport à la musique a changé, on ne la consomme plus comme avant - d'où l'importance de s'adapter. : " On a vraiment hâte de savoir ce que les gens vont penser, c'est différent de ce que l'on fait d'habitude. Je pense qu'il y aura un autre album, on a beaucoup parlé de la façon dont on voulait faire notre musique. Parce que la consommation de la musique a changé, je pense que c'est mieux de sortir les chansons séparément. C'est important pour nous de comprendre l'industrie musicale.

Muse est de retour avec un single percutant, un single qui devrait -encore une fois- nous donner envie d'en entendre plus. Et forcément, on a hâte !