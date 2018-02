Muse : Thought Contagion en écoute dès 21h30 sur Virgin Radio ce soir 

Aujourd'hui c'est le grand jour pour tous les fans de Muse, dont Virgin Radio fait évidemment partie ! Le groupe dévoile un tout nouveau single ce jeudi 15 février, Thought Contagion, à découvrir dès 21h30 ce soir sur l'antenne de Virgin Radio. Pour le moment on ne peut rien vous dire de ce titre inédit car le groupe garde le secret jusqu'à l'heure de la révélation. Mais si l'on en croit les demandes très spécifiques du groupe concernant les figurants du clip illustrant cette nouvelle chanson, on peut s'attendre à des sonorités un peu punk... La pochette du single nous a déjà largement séduit, on y distingue des éclairs jaillissant des mains du bassiste du groupe, Chris Wolstenholme, assis sur une voiture !

Soyez donc prêts à vous faire électrifier par le tout nouveau single de Muse dès 21h30 sur l'antenne de Virgin Radio ! Comme un bonheur n'arrive jamais seul, sachez que Thought Contagion sera également le #VirginFriday de ce vendredi 16 février. Ce qui signifie que vous allez pouvoir écouter la toute nouvelle pépite de Muse toute la journée sur Virgin Radio. Elle est pas belle la vie ?