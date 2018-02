Muse en concert exceptionnel à la Cigale à Paris la semaine prochaine !

C'est clairement LA nouvelle qu'on n'attendait pas ! Après avoir dévoilé hier son nouveau clip "Thought Contagion", Muse vient de faire une surprise de taille à ses fans français : le groupe britannique sera à Paris le 24 février prochain pour un concert exceptionnel dans la petite salle de la Cigale ! Et ce n'est pas tout ! La setlist du concert sera établie selon le choix des spectateurs, qui pourront voter pour leurs cinq titres favoris, et la soirée sera retransmise dans le monde entier sur Facebook, Youtube et Twitter !

A événement exceptionnel, demande exceptionnelle. La mise en vente aura lieu demain matin à 10h dans la limite de deux tickets par acheteur et sera réservée aux fans membres de muse.mu, inscrits avant le 6 février 2018. Pour toutes les informations complémentaires, rendez-vous sur muse.mu. Soyez bien sûrs de pouvoir vous rendre au concert le jour J, puisqu'un contrôle d'identité sera réalisé à l'entrée et qu'aucun changement de nom ne sera accepté. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que "Thought Contagion" est le son #VirginFriday de ce vendredi 16 février, ce qui signifie qu'on vous joue le nouveau titre de Muse toute la journée sur Virgin Radio ! Elle est pas belle la vie ?