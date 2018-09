Muse, Electroshock, Mylène Farmer... les news musique de la semaine !

Et c'est parti ! Comme chaque samedi, VirginRadio.fr revient avec vous sur les news musicales les plus marquantes de la semaine. Au programme, Muse : jamais l'actualité du trio n'a été aussi étoffée. Matt Bellamy et sa bande viennent de sorir un nouveau clip mais, ce n'est pas tout ! Une date au Stade de France vient tout juste d'être annoncée pour l'année 2019. On poursuit avec Metallica qui, comme Muse, investira le Stade de France l'année prochaine (on vous conseille carrément de vous installer pas loin du stade, histoire de ne rater aucun des concerts qui y seront programmés l'année prochaine).

Dans un autre registre, sachez que le nouvel album de Mylène farmer est disponible et que pour fêter ça, la star compte s'offrir pas moins de dix concerts à l'U Arena. Pour Désobeissance, la star a travaillé avec Feder - un DJ que l'on connait plustôt bien chez Virgin Radio. Et on vous le jure, le résultat est canon. Enfin, difficile de passer à côté de l'évènement de la semaine : le 21 septembre dernier, Electroshock, la plus grosse soirée elecro made in Virgin Radio, s'est installée à l'Envol Côté Plage. Et pour revivre l'intégralité de la soiréé ça se passe ici.