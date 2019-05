Muse balance son nouveau titre Get Up and Fight !

Ils sont sur les routes depuis le 22 février avec le Simulation Theory Tour ! Des concerts que le groupe a voulu grandioses, comme à son habitude, et qui devraient arriver en France incessamment sou peu. En effet, Muse se produira au stade de France le 5 et 6 juillet 2019, à Marseille le 9 et à Bordeaux le 16. Toujours à la pointe de la technologie, les spectacles sont déjà annoncés comme des événements grandioses où les nouvelles technologies tiennent une place plus que centrale

. Pour preuve, un décor XXL a été créé pour l'occasion et il comprend même un robot géant.

Quant au côté musical, là encore les trois musiciens ne déçoivent pas leur public ! Ils viennent d'ailleurs de sort leur dernier son Get Up and Fight. Dévoilée sur YouTube en novembre 2018, la vidéo des lyrics peut déjà se vanter de cumuler plus d'un million de vues. Et même si le titre ne bénéficie pas pour l'instant d'un clip, il semblerait que Muse soit bien décidé à le balancer à la radio. Après Thought Contagion et Something Human, ce sera donc à ce nouveau morceau de défendre les couleurs de leur dernier album...