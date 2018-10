Patience, le nouvel album de Muse sera dans les bacs d'ici un mois. Et on ne va pas se mentir, ce nouvel opus, on l'attend avec une impatience ferme. Après la sortie de Drones, le groupe s'est essayé à une nouvelle façon de publier de la musique, se calant notamment sur l'explosion du streaming. On s'explique : devant la sur-consommation de la musique via les plate-forme, Muse a fait le choix (pendant un temps) de ne sortir que des singles. Et enfin, il y a quelques mois, ils ont annoncé l'arrivée de Simulation Theory (amen). Sur cet album on retrouvera d'ailleurs Dig Down, morceau interprété en live pour Jools Holland. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à voir sans plus attendre !

En plus de Dig Down, le trio a également joué Pressure - dernier single en date chargé de défendre l'opus. Notez d'ailleurs que le clip complètement fou du morceau est sorti la semaine dernière ! Ces deux versions live ne reflètent qu'un millième de ce que prépare Muse pour sa tournée (le groupe est connu pour ses scénographies spectaculaires) mais au moins, ça nous fait patienter en attendant le concert au Stade de France en 2019 !