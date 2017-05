Muse était en interview sur Virgin Radio pour le lancement de leur nouveau single Dig Down tout à l’heure. Cela fait près de deux ans que le dernier album Drones est sorti, et entre leurs (très) nombreuses dates de concerts, le groupe britannique a quand même trouvé le temps de nous pondre de nouvelles musiques. Dig Down en est la première et marque une nouvelle ère pour la bande de Matthew Bellamy qui nous donne quelques explications sur cette nouvelle chanson : « Lorsque je l’ai écrite, j’ai cherché à contrer la négativité actuelle du monde et à donner de l’inspiration, de l’optimisme et de l’espoir aux gens pour lutter pour des causes auxquelles ils croient. En tant qu’individus nous pouvons choisir de changer le monde si nous le voulons. » Comme vous pouvez l’imaginer, les réactions des fans de Muse sur Dig Down ne se sont pas faites attendre et on vous les fait découvrir ci-dessous :

Dig Down me fait un peu penser à Madness #Muse — Amé (@AmelieGsln) 18 mai 2017

Dig down c'est un mélange de Dead Insise et Madness en fait — Muse (@raphaelle012) 18 mai 2017

#digdown Pas mal du tout ! Du @muse nouvelle génération dans le genre Madness ! J'adhère ! — KatR (@RavensKamille) 18 mai 2017

Ce nouveau Muse ressemble très très fort à Madness dans sa structure. Du coup, POURQUOI PAS.https://t.co/i1OeIXY33C — Eva (@Chalisbury) 18 mai 2017

Le nouveau #Muse c'est un non pour ma part. — Florian Raffin (@BeCoolAsMcFly) 18 mai 2017

Par contre je trouve la chanson un peu simple, en vue du génie de Muse je pense qu'ils auraient pu faire mieux. — ⭐Grace⭐ (@muser_hope) 18 mai 2017

Bon. Le nouveau Muse.. on en parle ? Où sont donc les bons riffs, c'est pas mauvais loin de là mais .. il manque quelque chose :/ — Denver (@IronMaiDerp) 18 mai 2017

Suis-je le seul à m'être dit "Bof" en écoutant le dernier Muse ? — KoneoChester (@koneochester) 18 mai 2017

J'espère que le reste de l'album sera mieux que Dig Down petite déception quand même #Muse pic.twitter.com/cUsU25VH1d — seve_34 ???? (@ne_veri) 18 mai 2017

Très cool, la nouvelle de Muse. Le clip contient beaucoup de références issus de la culture pop : https://t.co/p2r6W4yWgt — The Yellow Prince (@xPRINCExVALIUMx) 18 mai 2017

Dig Down de Muse est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté Muse... — Mr. Wednesday (@D0CT0RMAD) 18 mai 2017

Je suis déjà in love de la nouvelle chanson de Muse ???? — valentaïne (@valentinebtps) 18 mai 2017

MUSE OMG LA GUITARE AU POINT CULMINANT DU MORCEAU ET DE L'HISTOIRE DU CLIP WOH @MattBellamy ÉNORME — M a x i m e (@mxchrls) 18 mai 2017