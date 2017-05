On commençait sérieusement à bouillir d'impatience. Depuis quelques jours, Muse joue avec nos nerfs en partageant des teasers mystérieux sur les réseaux sociaux. En studio depuis quelques mois, le groupe aurait enregistré trois nouvelles chansons à Londres et travaillerait actuellement sur l'écriture de son huitième album. Juste quand on commençait à trouver que le suspens avait assez duré, Muse vient d'annoncer la grande nouvelle sur son compte Instagram : jeudi prochain, un tout nouveau single répondant au nom de "Dig Down" sera dévoilé !

“Dig Down” new single coming 18 May Une publication partagée par MUSE (@muse) le 11 Mai 2017 à 7h34 PDT

Autant vous dire qu'on enclenche tout de suite le compte à rebours. Si musicalement parlant, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre avec ce nouveau titre, on peut affirmer sans trop de doutes que la chanson sera rapidement suivie d'un clip vidéo. Récemment, Muse a en effet posté un court teaser laissant apercevoir quelques images du tournage. Reste encore à savoir si le nouvel album sortira cette année, ou s'il s'agit seulement d'un EP. Toujours est-il que Muse sera bien occupé cet été puisque le groupe se lancera dans une grande série de concerts américains aux côtés de Thirty Seconds To Mars. Une tournée qui s'annonce donc grandiose, avant on l'espère, un retour prochain dans l'Hexagone.