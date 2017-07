Muse : Dig Down, la lyrics video réalisée par une intelligence artificielle à ne pas manquer

S’il y a un groupe qui aime ne jamais faire les choses comme les autres, c’est bien Muse. Pour la sortie de leur nouveau single Dig Down, le groupe britannique a d’abord fait le choix de dérouter un peu les fans. Ce nouveau titre rappelle un peu l’ancien Madness, et n’a pas forcément fait l’unanimité auprès de tout le monde. Mais les fans de la première heure le savent, il ne faut pas s’arrêter sur le premier titre d’un nouvel album car Muse va toujours là où on ne les attend pas. Sorti le mois dernier, Dig Down a eu droit à un clip spectaculaire et se dévoile aujourd’hui dans une toute nouvelle lyrics video inédite. Pour la première fois, c’est une intelligence artificielle qui se charge du montage de la vidéo qui change alors tous les jours. On vous laisse voir le résultat sur le site officiel de Muse !

Pour la lyrics video de Dig Down, on entend non pas la voix de Matthew Bellamy mais des extraits d’émissions télévisées où s’expriment des personnalités politiques, culturelles ou sportives. On y aperçoit notamment Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton et même Marine Le Pen ! « En utilisant les dernières fonctionnalités de machine learning, un outil d’intelligence artificielle a découpé des milliers d’heures de vidéos correspondant aux paroles de Dig Down afin de constituer une bibliothèque de clips », nous explique Muse, « Les clips sont ensuite assemblés à l’aide des repères temporels de la chanson originale afin de former une vidéo où chaque mot est énoncé par différentes personnes ». Plutôt audacieux, non ? Rendez-vous par ailleurs le 19 août à Londres où Muse organisera un concert de charité où les fans choisissent les chansons de la setlist.