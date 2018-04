Muse dévoile ses plans pour le prochain album

Le prochain album de Muse est en préparation ! On le sait depuis quelques semaines déjà mais plus les infos tombent, plus on se réjouit. Récemment, le groupe a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, histoire de tenir les fans au courant. Au programme, queques festivals, quelques titres prévus et une poignée de shows.

Plans for 2018. Une publication partagée par MUSE (@muse) le 11 Avril 2018 à 9 :10 PDT

"Nos plans pour 2018, c'est de faire quelques nouvelles chansons et probablement un nouvel album", a expliqué Matt Bellamy. "On sortira quelques singles et on fera cinq ou six concerts - quelques gros festivals aux Etats-Unis qu'on a encore jamais fait. On a vraiment hâte de jouer à Bonnaroo, Bottlerock et Carolina Rebellion". Ils ne seront pas à l'affiche de Coachella (qui commence demain) mais c'est déjà ça ! Il ne nous reste donc plus qu'à patienter et à attendre ce nouvel opus.