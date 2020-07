Muse dévoile sa playlist "Muse & Chill"

Non, Muse ne vous laissera pas partir en vacances sans musique ! Le groupe vient tout juste dévoiler la playlist Muse & Chill, à découvrir sur toutes les plateformes. Au programme quelques grands classiques du groupe tels que Drones ou encore The Dark Side. Notez que Matt Bellamy et sa bande ont parcouru leur discographie pour ne garder qu'une poignée de morceaux. Petit bonus, l'on retrouve aussi des morceaux solo du leader.

De quoi partir en vacances sereinement et surtout, de patienter en attendant le retour du groupe.