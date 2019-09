Muse : Découvrez le coffret exceptionnel mis en vente pour leur 20 ans de carrière

Le 6 décembre prochain, le groupe de rock britannique fêtera les 20 ans de son premier album Showbiz. Pour l'occasion, ces derniers ont décidé de marquer le coup en offrant à leurs fans un coffret gigantesque et totalement inédit. "Pour célébrer le 20e anniversaire du premier album du groupe, Showbiz, Muse a décidé n’annoncer la sortie d’un coffret deluxe intitulé Origin of Muse, qui sortira le 6 décembre 2019. Ce coffret retracera l’histoire du groupe depuis ses tout débuts à Devon, leurs premières démos, leurs premiers EP et album et l’arrivée du succès avec Origin of Symmetry. Cette collection comprend un livre de 48 pages, neuf CD et quatre vinyles. Vous y retrouverez 113 morceaux, dont plus de 40 sont inédits." a annoncé le groupe à l’occasion de cette sortie.

Origin of Muse.9 CDs.4 Vinyl.48 page booklet.113 Tracks in total, with more than 40 unreleased.Coming 6 December 2019.Pre-order now: https://t.co/IftOiNMT6Z#OriginofMuse pic.twitter.com/waMQWARTS9 — muse (@muse) September 7, 2019

Si les récents albums du trio n'ont pas tous forcément trouvé leur public, le groupe Muse demeure une valeur sûre dans le monde du rock. Très influent sur la première moitié des années 2000, Matt Belamy est ses acolytes ont su se créer une base de fans de plus en plus importante au fil des années. Aujourd'hui, alors qu'ils n'ont plus rien à prouver, les artistes mondialement connu ont décidé de se faire plaisir mais surtout... de faire plaisir !