Muse de retour, The Weeknd publie Dawn FM, Katy Perry sort un nouveau single... les news musique de la semaine

Comme chaque semaine, Virgin Radio vous fait le récap' des news musicales qu'il ne fallait absolument pas manquer... et laissez-nous vous dire que cette année 2022 commence plutôt bien !

The Weeknd publie Dawn FM

On l'attendais, il est là : le nouvel album de The Weeknd (intitulé Dawn FM) est dispo et c'est une véritable pépite. Au programme, la présence de Jim Carrey en personne.

Découvrez Sacrifice, le nouveau single de The Weeknd

Pour porter ce nouvel album, The Weeknd a choisi Sacrifice en guise de single. Et la bonne nouvelle, c'est que le morceau est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio.

The Weeknd de retour !

Un nouveau single pour Katy Perry

Katy Perry commence bien l'année en nous offrant un nouveau morceau : si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à découvrir When I'm Gone

Muse de retour ?

Enfin, s'il y a un retour que nous attendons avec impatience, c'est bien celui de Muse. Et tenez-vous bien, cela ne semble plus qu'être une question de temps. L'année 2022 sera t-elle celle du groupe britannique ? On l'espère !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !