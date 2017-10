Muse de retour en studio, un nouveau single pour bientôt ?

Ils viennent tout juste de mettre fin à leur tournée américaine que les revoilà déjà au travail ! Avant de s'envoler pour le Japon le mois prochain, Muse a fait un arrêt par la case studio. Matt Bellamy a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram en postant une photo de lui en pleine session d'enregistrement, sa fidèle Manson à la main. Alors forcément, il n'en faut pas plus pour que tout le monde s'interroge : peut-on oui ou non s'attendre à un nouvel album en 2018 ? Il y a quelques mois déjà, le trio avait partagé un single inédit intitulé Dig Down, qui n'avait d'ailleurs pas vraiment fait l'unanimité parmi les fans. Chris Wolstenholme avait ensuite confié en interview que Muse comptait sortir quelques singles de façon indépendante.

Une publication partagée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 10 Oct. 2017

"Je pense que l'industrie a beaucoup changé depuis nos débuts, depuis que l'on a sorti notre premier disque. Depuis cinq ou six ans, le streaming est devenu de plus en plus utilisé pour écouter de la musique et je pense que cela a affecté la façon dont les gens consomment la musique", avait expliqué le bassiste. Avant la sortie du nouvel album, il faudra donc être encore patients. En revanche, Muse semble bien décidé à ne pas nous faire languir trop longtemps avant de partager le single suivant : il se murmure qu'un nouveau titre pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Le groupe donnera la dernière date de sa tournée mondiale le 18 décembre prochain en Australie.