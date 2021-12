Muse annonce son retour avec un titre inédit ?

C’est encore Noël les amis ! Malgré la morosité ambiante quelques bonnes nouvelles nous redonnent le sourire et notamment celle-ci. Avis aux fans de Muse, après avoir annoncé leur présence en France pour une « petite » tournée des festivals, le retour de Muse se précise. Et ça nous met en joie !

En effet, 3 ans après « Simulation Theory » paru fin 2018, il semble que l’on n’a jamais été aussi proches d’un nouvel opus. Matthew Bellamy, le lead singer du groupe a d’ailleurs fait quelques confidences au Sun sur ce prochain disque, qu’il annonce beaucoup beaucoup plus rock que Simulation Theory et inspiré des manifestations récentes et du chaos politique.

Un retour aux sources pour Muse qui renouerait ainsi avec le son de Drones paru en 2015 et produit par Robert Lounge, producteur d’AC/DC. Matthew Bellamy aurait d’ailleurs dévoilé l’un des titres de l’album au cours d’un live Instagram, enregistré par un fan.

Découvrez un extrait du live et du titre ci-dessous

GUYS WE GETTING METAL MUSE ???????????????????????? pic.twitter.com/oXzTvqGTRL — Kyle (@AgitatedFury) December 26, 2021

De quoi faire patienter les fans…. Nous on a trop hâte !!