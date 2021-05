Muse confirme sa présence en France en 2022

Retrouverons-nous les concerts et les festivals tels que nous les connaissons ? Nous l'espérons. Alors que les festivals semblent se remettre sur pieds, quelques artistes annoncent leurs tournées mondiales pour l'année 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que Muse en fait partie - ou presque : Matt Bellamy et sa bande viennent de confirmer leur présence aux Eurockéennes de Belfort l'année prochaine.

[EUROCKS 2022]L'équipe des @eurockeennes est très heureuse de vous annoncer le report du concert exceptionnel de @muse au Dimanche 3 juillet 2022. ????????✨Infos, billetterie et remboursement sur https://t.co/Qq2m8Z5DJu pic.twitter.com/hgJFh8qRIw — Les Eurockéennes (@eurockeennes) May 19, 2021

Ainsi, Muse sera sur la scène des Eurocks le 3 juillet 2022 - notez que les billets achetée pour juillet 2021 seront valables l'année suivante. Les festivaliers recevront leurs nouveaux billets en décembre prochain. Cependant, ceux qui ne souhaiteront pas se rendre sur le site ne 2022 auront jusqu'au 29 mai pour se faire rembourser.

Pour l'heure, Muse est le premier artiste annoncé. Patience, d'autres noms suivront !