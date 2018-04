Muse : Le Drones Tour débarque au cinéma ! 

Le 12 juillet prochain, on vous conseille de ne rien prévoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le jour où Muse s'invitera dans une poignée de cinémas tout autour du monde ! Le trio a tourné pendant des mois aux quatre coins de la planète pour défendre l'album Drones (avec, en plus, une scénographie impressionnante). En France, ils se sont offerts plusieurs concerts à l'AccorHotels Arena - sans oublier le show spectaculaire programmé à la Tour Eiffel. Si vous avez manqué ne serait-ce qu'un seul de leurs concerts, voilà un unique moyen de vous rattraper.

Muse: Drones World Tour comes to cinemas worldwide for one-night only on Thursday July 12.

Tickets available on Thursday 3 May at 3pm BST/10am EDT.

Sign up for news at https://t.co/M3r4IVvWQz#MuseDrones #DronesWorldTour pic.twitter.com/bLM8cKRuIL

— muse (@muse) 26 avril 2018

La mauvaise nouvelle, c'est que le Drones Tour ne sera à l'affiche que le temps d'une seule soirée. Tenez-vous prêts parce que les tickets seront mis en vente le 3 mai prochain. Pour plus d'infos, on vous conseille de vous abonner à la newsletter de Muse (si ce n'est pas déjà fait) ! Le mois de juillet est encore loin mais c'est un toujours un bon moyen de patienter jusqu'à la sortie de l'album !