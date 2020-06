Muse : Bonne nouvelle, Matt Bellamy est papa pour la deuxième fois !

C'est une petite fille ! Matt Bellamy et son épouse Elle viennent d'accueillir leur petite fille : "Lovella Dawn Bellamy est née à Los Angeles le 7 juin 2020 et elle a exactement la même coiffure (de quarantaine!) que son papa. La maman a fait un travail merveilleux. Elle pèse 4 kilos et mesure 58 cm.", explique Matt Bellamy sur Instagram. Cette légende accompagne la toute première photo de la petite fille. Et effectivement, on repère un petit air de famille !

La petite Lovella est le premier enfant du couple mais Matt Bellamy est, quant à lui, déjà papa.