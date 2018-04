Muse, Blink 182, Green Day... à quoi ressemblent nos groupes préférés aujourd'hui ? 

Les années filent et ne se ressemblent pas ! On écoute Muse, Linkin Park, Radiohead ou même U2 depuis des années et même si le temps passe vite, on oublie souvent que tous ces groupes cumulent des décennies de carrière - oui, ça commence à faire long. On a les groupes mythiques des années 90 comme Blink 182, les piliers des années 2000 comme Linkin Park ou encore Muse. Est-ce que vous vous souvenez que U2 (qui cartonne avec Songs of Experience) a débuté sa carrière en 1976 (avec, en prime, une coupe mulet qui aurait remporté le premier prix du championnat) ? Ou alors, que Radiohead est en activité depuis les années 80 ? Bref, on vous a bricolé une petite machine à remonter le temps. Accrochez-vous, coup de vieux en perspective...!

Cliquez sur les photos pour accédez à la galerie !

Muse dans les années 90 Muse dans les années 90 Muse dans les années 90 Muse dans les années 90 Muse dans les années 90 Muse dans les années 90

Ca fait un léger choc, hein ? Oui, on sait. mais vous savez quoi ? Après avoir vu défiler toutes ces photos, on est rassurés : d'ici quelques années, avec la chance, on aura tous bien vieilli et surtout, on aura oublié toutes nos fautes de goûts - et croyez-nous, y'en a pas mal.