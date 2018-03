Demain, Matt Bellamy et Graham Coxon (de Blur) reformeront leur "super groupe" -Dr Pepper’s Jaded Hearts Club Band - dans le cadre d'un concert caritatif qui sera donné au Royal Albert Hall. Au programme, des reprises des plus grands tubes des Beatles comme Help ou encore She Loves You. D'ailleurs, ce week-end, Matt Bellamy nous a donné un petit aperçu de ce que serait la setlist lorsqu'il était à Austin (au Texas). Ce concert incroyable aura donc lieu demain et pour préparer le terrain, on a listé les meilleures covers de Muse.

On vous rappelle le principe du passage le Live Lounge de BBC 1. Tous les groupes qui s'y produisent jouent l'un de leurs morceaux mais aussi un autre titre qui, à la base, n'a rien à voir avec leur genre musical. Quand Matt Bellamy et sa bande sont passé dans l'émission anglaise, ils en ont profité pour reprendre Lies de CHVRCHES. Et c'est à voir. Dans la même émission, on a notamment vu Paramore reprendre Passion Fruit de Drake.

S'attaquer à Nirvana, il faut y aller. Shaka Ponk a réussi l'exploit avec Smells Like Teen Spirit (magistralement interprété sur le tableau de Taratata) mais le groupe de Kurt Cobain est si mythique qu'il faut s'armer de courage pour oser s'y frotter. Muse a repris Lithium en 2014 et chez les internautes, on a été conquis : "Meilleur jour de ma vie. Je n'y ai pas cru quand ils ont commencé à la jouer", a t-on pu lire.

Il était un Dieu vivant et encore aujourd'hui, on doute de trouver quelqu'un qui ait son talent. Prince nous a quitté trop tôt et pour lui rendre hommage, Muse a repris Sign O' The Times. Et c'était parfait.

Feeling Good par Muse était si bon quils en ont fait un single. Depuis, le titre s'est inscrit dans les classiques de Muse. Et dans les nôtres.

Brian Johnson et Muse sur la même scène, on n'aurait jamais pensé le voir un jour - surtout depuis que Johnson a choisi de priviélgier sa santé. Cet été, ils ont interprété Back To Black et on doit l'avouer, on ne s'en lasse pas.

Et vous, quelle est votre cover favorite par Muse ?