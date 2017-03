Muse aurait enregistré trois nouveaux titres dans un studio à Londres

Rien n’est encore sûr, ne nous emballons pas trop vite, mais il se pourrait bien que Muse sorte son nouvel album dès cette année. Après la sortie de son septième album studio, le groupe britannique avait entrepris une gigantesque tournée mondiale passant dans les plus grands festivals du monde mais aussi dans des lieux plutôt insolites comme au pied de la Tour Eiffel en juin 2016. Alors qu’on pensait que Matthew, Dominic et Christopher s’étaient pris une petite pause bien méritée, les trois musiciens de Devon ont annoncé quelques dates de festivals pour cet été ainsi qu’une tournée US avec 30 Seconds To Mars. Rien ne les arrête et il semblerait qu’au lieu de souffler un peu avant de repartir sur les routes, Muse ait décidé de commencer l’enregistrement de son huitième opus. Selon des fans qu’ils ont récemment rencontré, les gars ont déjà enregistré trois nouveaux titres dans un studio à Londres !

⚠NEW PICS⚠ "Matt and Dom just told me they're recording new material" "They recorded 3 new songs at moment , one is quite heavy and the others 2 not really Plus few bits for the tour with 30STM" (Via @antonioludovico) Une publication partagée par Florian (@florian_muse) le 13 Mars 2017 à 10h28 PDT

Selon Florian Muse qui a rencontré le groupe à la sortie de son studio londonien, Matt, Dom et Chris lui auraient confié que trois nouveaux morceaux étaient dans la boite, une « puissante » et les deux autres pas vraiment. Auraient-ils fait référence à leur désir d’une orientation plus acoustique pour leur prochain album ? On s’était déjà posé la question sur un possible nouvel album en 2017 après le retour en studio de Muse affiché par le groupe sur les réseaux sociaux, il semble à présent se confirmer que les interprètes de Starlight risque de revenir avec un nouveau disque dans les prochains mois !