Muse au stade de France, ça donnait quoi ?

C'était LE concert à ne pas manquer la semaine dernière - avec celui donné par Pink à Paris La Défense Arena. Matt Bellamy et sa bande se sont offerts le Stade de France le 6 juillet dernier afin de défendre sur scène Simulation Theory. Au programme, un show spectaculaire alliant musique et technologie (comme seul Muse sait le faire), le tout accompagné d'une setlist parfaitement équilibré. Si vous avez manqué ce concert mémorable, Dieu merci, Twitter est là.

Muse au stade de France hier soir, une parfaite osmose avec les fans, 2 heures d’un show fantastiques passé trop vite #MuseParis #muse pic.twitter.com/zgxpQEhG6d — wolfiejm (@wolfiejm) 7 juillet 2019

Petit moment magique au concert de #MuseParis lorsque tout le monde a allumé son portable, le stade s'est illuminé???? pic.twitter.com/iuKnd6rvCH — Jamaissansmesfils ????‍????=????‍???? co-parental (@Jamaissansmesf1) 7 juillet 2019

#Muse au top à Paris ce soir pic.twitter.com/S4oHpXCuZC — Strippe (@paul_strippe) 6 juillet 2019

Evidemment, Muse a défendu son nouvel opus avec ses derniers singles en date (Tought Contagion, The Dark Side) mais n'en n'a pas oublié ses plus grands classiques : Supermassive Black Hole; Plug In Baby, Bliss, Time is Running Out... on peut dire que les fans ont vécu un moment magique !

Et vous, vous y étiez ?