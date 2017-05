Muse : Après la sortie de Dig Down, ce qu'on peut attendre du nouvel album

Le retour de Muse, on l'attendait depuis des mois. Le Drones Tour a emmené le trio aux quatre coins du monde, satisfaisant les fans. Mais après ça, Matt Bellamy et sa bande on pris une pause bien méritée. Mais chez Muse, partir en pause ne veut pas dire "buller" - bien au contraire. Ce temps libre, ils l'ont consacré à l'écriture et ce qui en ressort, c'est un nouveau titre, Dig Down. Le clip est réussi, esthétique et, comme toujours, plein de sens. Mais en ce qui concerne le morceau, les fans de la première heure et même les simples amateurs sont mitigés.

A la première écoute de Dig Down, certains pourraient être déçus. En fait, c'est un peu comme à Noël, lorsque l'on attend un cadeau précis et que l'on nous offre un truc que l'on a déjà : Dig Down nous rappelle Madness et, au départ, il est difficile de vraiment voir la nouveauté. Musicalement, Muse a toujours voulu innover. Et pourtant, cette fois, on ne le ressent pas. Venant de génies comme eux, on attendait quelque chose de plus puissant, de plus percutant, de plus...Muse, en fait.

Alors évidemment, ce premier aperçu nous pousse à nous interroger : que réservera l'album ? Déjà, au Micro de Morgan (notre animateur), Chris a confié qu'un album sortirait mais qu'avant, le groupe lâcherait probablement quelques titres comme ça, sans les rattacher à un disque - l'occasion pour nous de nous faire une idée. Parce que Muse à une vision conceptuelle et expérimentale de la musique, le groupe souhaite "comprendre comment fonctionne l'industrie musicale d'aujourd'hui' avant de se lancer dans un nouveau projet. L'idée, c'est que Dig Down pose les bases d'un nouveau concept ou, pourquoi pas, d'un nouveau combat (souvenez-vous que Drones voulait alerter le commun des mortel des "dangers" de la technologie). Dig Down n'est que la première pierre à l'édifice et avant de clamer que le vrai Muse est mort, on préfère miser sur l'optimisme.

Sur la page officielle du groupe, un fan résume totalement la situation (citation ci-dessus). Et après réflexion, on se rend compte que c'est vrai. Parce que Muse est loin d'avoir abattu toutes ses cartes, on attend un album qui, peut-être, sera différent des autres mais qui devrait finir par trouver sa place dans leur discographie. Viendra ensuite la tournée (et la scénographie qui va avec) et ils prouveront qu'une fois de plus, ils avaient raison. Evidemment, on espère que l'album ne sera pas une compilations de morceaux variant entre Dig Down et Madness. On veut des riffs, du bruit et de la puissance. Mais avec un groupe comme celui-ci, c'est difficile d'attendre quoi que ce soit parce qu'ils ne sont jamais là où on les attend, justement.